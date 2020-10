Rui Moreira responde a ministro: “Incorpore a TAP na Carris ou na muito rentável Soflusa”

Rui Moreira respondeu ao ministro das Infraestruturas, desafiando-o a acabar com as quatro rotas da TAP que operam a partir do Porto. Na quinta-feira, Pedro Nuno Santos disse no Parlamento que dão prejuízo à empresa. Tratam-se das ligações para Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada.

No Facebook, o autarca do Porto sugere com ironia que a TAP seja incorporada na Carris ou na Soflusa, duas empresas de transportes públicos que operam exclusivamente em Lisboa.

Rui Moreira escreve ainda que o Porto continua a ser tratado como uma província, mas que há de "encontrar uma solução".