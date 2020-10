TAP pode passar a operar aviões mais pequenos a partir de Porto e Faro

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, diz que a TAP tem prejuízo com as rotas a partir do Porto. A solução que está a ser estudada é o reforço da frota da TAP Express/Portugalia, para operar a partir de Porto e Faro, com aviões mais pequenos e mais baratos, para outros aeroportos da Europa, em "ligações ponto a ponto", que permitam combater as companhias aéreas low cost.



A possibilidade foi levantada esta quinta-feira, no Parlamento, pelo ministro das Infraestruturas.

As declarações de Pedro Nuno Santos já geraram críticas do presidente da Câmara Municipal do Porto. No facebook, Rui Moreira ironiza: "Senhor ministro, se são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo, pare com elas".