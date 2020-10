O Governo agendou uma reunião com o Bloco de Esquerda para a próxima terça-feira.

Escreve o semanário Expresso que a decisão foi anunciada ontem à noite pelo Executivo, depois de uma semana de difícil entendimento.

As reuniões com o PCP e o PAN sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2021 já estavam agendadas, mas com o Bloco de Esquerda faltava saber quem dava o primeiro passo, ou fazia o primeiro recuo.

Ministro das Finanças não compreende insatisfação do BE com Orçamento para 2021