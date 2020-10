No dia em que Governo volta à mesa das negociações com PCP, PAN e Bloco de Esquerda, Catarina Martins rejeita a ideia de o país viver em duodécimos e diz que se o documento for chumbado basta que o Governo apresente um novo orçamento.

O PS fala em irresponsabilidade e estranha que o Bloco invente um novo orçamento à última da hora.

O Orçamento do Estado para 2021 é votado na generalidade a 28 de outubro.