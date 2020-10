43 mil milhões de euros para Plano Nacional de Investimentos até 2030

Nos próximos 10 anos, o governo quer investir 43 mil milhões de euros em novos investimentos. É essa a verba prevista no Plano Nacional de Investimentos, que se apoia em fundos comunitários, investimento privado e parte do valor a receber no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, já entregue na Comissão Europeia.

Só para transportes e mobilidade, o governo prevê gastar quase 6 mil milhões de euros. Na ferrovia serão mais de 10 mil milhões e na rodovia 1.257 milhões. Um dos projetos mais mediáticos é a criação de uma linha de alta velocidade que permita ligar Lisboa ao Porto em 1h15 minutos. A obra foi anunciada esta tarde pelo primeiro-ministro, António Costa, e deverá custar 4.500 milhões de euros.