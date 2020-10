Fectrans organiza cordão humano para exigir melhores condições de trabalho para o setor dos transportes

A Federação Sindical dos Transportes e Comunicações organizou um cordão humano para garantir que as regras sanitárias fossem cumpridas.

Cerca de 50 pessoas concentraram-se esta quinta-feira, em Lisboa, para exigir melhores condições de trabalho para o setor dos transportes.

Foi realizado um percurso onde foram feitas três paragens. A primeira na Autoridade para as Condições de Trabalho, que acusam de não intervir perante os pedidos de fiscalização feitos pelos sind catos, de seguida no Ministério das Infraestruturas e Habitação, para realçar a necessidade do investimento nas empresas públicas, e a importância da renacionalização dos CTT. Por último foi entregue, no Ministério do Trabalho, o Caderno Reivindicativo da Federação Sindical.

Garantem que o país precisa dos transportes e perante a pandemia, vão enviar também uma carta ao Governo com propostas de medidas que assegurem a proteção dos trabalhadores e utentes.