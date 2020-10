Taxa de desemprego em Espanha sobe para 16,26%

A taxa de desemprego em Espanha aumentou para 16,26% no final de setembro, com um aumento de 355.000 pessoas sem trabalho durante o segundo trimestre do ano, para um total de 3.722.900, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

O número de pessoas com emprego também aumentou no segundo trimestre do ano em 569.600 pessoas em relação ao trimestre anterior, que absorveu o maior impacto da pandemia devido ao confinamento, deixando o número total de ocupados em 19,17 milhões.

Fazendo uma comparação com um ano antes, o mercado de trabalho continua a espelhar o duro impacto da pandemia de covid-19, com mais 508.500 desempregados e menos 697.500 pessoas ocupadas.

Por outro lado, a população ativa cresceu durante o trimestre em 924.600, sendo agora de 22. 9 milhões.

De acordo o INE espanhol, o número de agregados familiares com todos os seus membros ativos desempregados aumentou no terceiro trimestre em 23.900, até um total de 1.172.700, dos quais 308.800 são famílias unipessoais.

O número de agregados familiares em que todos os membros ativos estão empregados diminuiu em 54.300, para 10.330.800, dos quais 2.002.500 são agregados familiares unipessoais.