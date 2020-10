Seguros dos carros vão baixar devido à pandemia

A diminuição do número de acidentes rodoviários fez com que as seguradoras tivessem menos custos com reparações. O balanço que já se pode fazer deste ano revela uma descida de quase 8% nos custos das seguradoras com sinistros. Ficaram abaixo dos 870 milhões de euros entre janeiro e setembro.

Os dados foram revelados pelo presidente da Associação Portuguesa de Seguradores que, em entrevista ao Jornal de Negócios, diz que muitas companhias estão a refletir esta redução dos custos nos valores cobrados aos clientes.

Algumas seguradoras decidiram que vão aumentar a bonificação no momento da renovação do seguro, o que na prática levará a uma redução do prémio no próximo ano, outras decidiram devolver de imediato uma parte do prémio deste ano.

Veja também: