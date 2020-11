Mais tempo para pagar IVA "é fundamental para a sobrevivência das pequenas e médias empresas"

As empresas vão ter mais tempo para entregarem a declaração do IVA e procederem ao pagamento do imposto. A alteração consta num despacho publicado esta noite pelo Governo.

As empresas passam a poder entregar a declaração do IVA até ao dia 20 de cada mês e podem fazer o pagamento até ao dia 25, independentemente de estarem no regime mensal ou trimestral do IVA.

Para o presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas a criação de um fundo de tesouraria a fundo perdido seria a melhor solução para ajudar as empresas neste período de crise.

Jorge Pisco Considera que o alargamento dos prazos do IVA é uma medida positiva mas que não resolve os problemas.