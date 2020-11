DECO acusa Uber Eats e Glovo de abuso de poder de mercado

Uber Eats e Glovo são as duas maiores empresas a fazer entrega de refeições ao domicílio, juntas dominam mais de 90% do mercado.

Depois do confinamento, e agora com a imposição do recolher obrigatório, a procura por este serviço duplicou.

A DECO acusou as empresas que fazem entregas ao domicílio de abuso de poder de mercado, garante que cobram comissões elevadas aos restaurantes e, por isso, os preços das refeições aumentam.

Com o aumento destas taxas, a mesma refeição pode custar mais 10% do que custava antes.

E, segundo a DECO, isto leva ao esmagamento do lucro dos restaurantes, o que se pode traduzir, no futuro, na diminuição da oferta.