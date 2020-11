Montepio passa de lucro a prejuízo nos primeiros nove meses do ano

O Banco Montepio divulgou esta sexta-feira que registou um prejuízo de 56,8 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um valor que compara com o lucro de 17,7 milhões registado em igual período de 2019.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco diz que a margem financeira se situou em 173,1 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2020, face aos 180,4 milhões de euros registados no período homólogo do ano anterior.

Este valor incorpora, segundo o Montepio "os efeitos desfavoráveis de fatores exógenos induzidos pela pandemia covid-19 e que determinaram menores níveis de atividade nos clientes particulares e nas empresas, a par da manutenção de taxas de juro de mercado em níveis reduzidos e/ou negativos".