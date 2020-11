Montante gerido pelos fundos de pensões aumentou 5% até setembro

O montante gerido pelos fundos de pensões era de cerca de 22 mil milhões de euros em setembro, mais 4,94% face ao mesmo mês de 2019, divulgou esta quarta-feira a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Segundo o Relatório de Evolução da Atividade dos Fundos de Pensões do terceiro trimestre, divulgado esta quarta-feira, o crescimento face ao final de 2019 foi de 0,8%, devido ao aumento em 8,5% dos ativos geridos pelos fundos de pensões abertos.

Já as contribuições entre janeiro e setembro para os fundos de pensões foram de 848,8 milhões de euros, mais 16,5% face ao mesmo período de 2019.

Por seu lado, nos primeiros nove meses do ano, os benefícios pagos registaram um crescimento de 3,1% para 580,8 milhões de euros.

Ainda segundo o mesmo relatório, tendo em consideração as contribuições e as respetivas pensões pagas, a rentabilidade dos fundos de pensões em setembro face ao final do ano de 2019 foi negativa em 0,45%.

No final de setembro, o número de fundos de pensões sob gestão era de 233, após a extinção de dois fundos de pensões fechados e a constituição de três fundos de pensões PPR - Planos de Poupança Reforma.

As carteiras de investimento dos fundos de pensões eram constituídas sobretudo por títulos de dívida (50%), seguindo-se os fundos de investimento (34%). Menor peso nas carteiras de investimento tinham os imóveis, os depósitos bancários e as ações.