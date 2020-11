Fitch deve pronunciar-se hoje sobre o rating de Portugal

A agência de notação financeira Fitch tem agendada para esta sexta-feira uma pronúncia acerca do 'rating' de Portugal, depois de ter baixado a perspetiva na sua última revisão, em abril.

No dia 22 de maio, a Fitch também tinha agendada uma pronúncia sobre o 'rating' de Portugal, algo que não veio a acontecer, mantendo a revisão em baixa da perspetiva feita em 17 de abril.

Nesse dia, a Fitch reviu a perspetiva sobre a economia portuguesa de 'positiva' para 'estável', mas manteve o 'rating' em BBB, nível de investimento (acima do 'lixo').

"A revisão da perspetiva reflete o impacto significativo da pandemia global de covid-19 na economia portuguesa e a posição orçamental do Soberano [Estado]. É provável que o choque interrompa tendências anteriores de melhoria do crescimento económico, rácio da dívida pública face ao PIB [produto interno bruto] e a resiliência no setor bancário", pronunciou-se então a Fitch, numa posição que não estava agendada no calendário oficial.

A última pronúncia por parte de uma agência de 'rating' sobre Portugal data de setembro, quando a DBRS Morningstar manteve a classificação em em BBB (alto), com perspetiva estável, assinalando o impacto "severo" da pandemia de covid-19.

"A disrupção da economia portuguesa causada pela atual crise sanitária global tem sido severa", lê-se na nota divulgada esta sexta-feira pela agência de 'rating'.

Anteriormente, em 11 de setembro, a Standard and Poor's também manteve o 'rating' da dívida pública portuguesa em 'BBB' (nível de investimento) e a perspetiva como estável.

Em julho, a Moody's não se pronunciou sobre o 'rating' e perspetiva de Portugal, mantendo a classificação de Baa3, acima do 'lixo', para a dívida de longo prazo e a perspetiva positiva, feita em 2019.

O 'rating' é uma classificação atribuída pelas agências de notação financeira que avalia o risco de crédito (capacidade de pagar a dívida) de um emissor, que pode ser um país ou uma empresa.

Cada agência de 'rating' tem a sua própria escala de avaliação, mas em todas a melhor classificação é o triplo A (AAA) e as letras C ou D indicam avaliações em que o investimento é considerado de risco ou especulativo (vulgarmente designado 'lixo').

Na letra B há categorias que podem ser classificadas como de investimento, caso se aproximem do nível A, ou de risco ou especulativo, caso se aproximem do C.