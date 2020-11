Concertação Social discute agenda da presidência portuguesa da União Europeia

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se esta quarta-feira para discutir a agenda da presidência portuguesa da União Europeia e o Livro Verde do Futuro do Trabalho.

De acordo com a convocatória enviada pelo Conselho Económico e Social (CES) aos parceiros sociais, está também agendada a apresentação das principais linhas de reflexão do Livro Verde do Futuro do Trabalho e outros assuntos.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) foi marcada a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e realiza-se durante a manhã.

O encontro decorre por videoconferência devido aos constrangimentos causados pela pandemia da covid-19.