Norte continua a ser a região mais afetada pelo desemprego

A região Norte continua a registar o maior número de desempregados do país. São, nesta altura, mais de 153 mil as pessoas sem trabalho. Mas desde o início da pandemia, o maior crescimento do desemprego está a ocorrer na zona de Lisboa e Vale do Tejo.

De setembro para outubro, o número de desempregados desceu ligeiramente em quase todo o país, à exceção do Algarve, Açores e a Madeira. Ainda assim, os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que no mês passado havia em Portugal 403.554 pessoas sem emprego, com a região Norte a ser a mais afetada.

Comparando os números mais recentes com os anteriores à pandemia, verifica-se que esta zona do país passou de 124.337 desempregados em fevereiro deste ano para 153.022 em outubro. Ou seja, em oito meses há mais 28.685 pessoas sem emprego.

Maior subida da taxa de desemprego foi registada em Lisboa

Se em termos absolutos é o Norte que tem nesta altura o número mais elevado de desempregados, o maior aumento provocado pela pandemia está, no entanto, a acontecer em Lisboa e vale do Tejo. Em fevereiro, os dados do INE revelavam que eram 92.458, mas em outubro esse valor subiu para 133.707. O que significa que, neste período, mais de 41 mil pessoas perderam o posto de trabalho nesta região do país.

As previsões do Governo apontam para que 2020 termine com uma taxa de desemprego de 8,7% quando, no ano passado, esse número ficou nos 6,5%.