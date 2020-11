Tesla vai recolher 9.136 carros Model X

A Tesla Inc entrou com um pedido de recolha de cerca de 9.136 carros Model X, avança a National Highway Traffic Safety Administration.

Segundo o relatório da National Highway Traffic Safety Administration, o problema está em peças do tejadilho do carro que foram coladas com uretano, mas sem levar um primer, o que com o passar do tempo pode fazer com que se soltem.

Até ao momento ainda não foram relatados quaisquer acidentes devido ao problema identificado nestas peças, no entanto se se soltarem durante a condução podem criar situações de perigo na estrada.

Alertam ainda que o condutor poderá identificar este problema caso ouça um ruído no interior do carro durante um período de tempo ou mesmo aperceber-se de que as peças se estão a soltar.

A Tesla vai fazer testes em todos os veículos que fazem parte deste lote com o problema identificado e estimam que apenas 10% dos carros poderá ter o defeito.

Todas as lojas e centros de serviço da Tesla estão a ser notificados desde 17 de novembro de 2020.