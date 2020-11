Covid-19. Restaurantes em Viseu pedem clareza nas medidas

Os empresários da restauração de Viseu dizem que as dificuldades de comunicação do Governo sobre as medidas de combate à pandemia estão a fragilizar ainda mais o sector. Dão o exemplo do próximo fim de semana, em que a restaurante pode funcionar até as 22h, mas os clientes desconhecem as novas alterações.

No fim de semana passado, Viseu entrou em confinamento depois das 13h00, mas no próximo a regra já não se aplica, ou seja, a restauração pode trabalhar até 22h00. O problema é que com tantas comunicações, os clientes estão baralhados. Mais um reverso para um sector já bastante fragilizado.

Viseu está entre os concelhos de risco elevado, o terceiro patamar de uma escala de quatro, e as restrições mais severas não se aplicam ao comércio.