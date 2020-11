Empresas abrangidas pelo novo lay-off recebem ajuda extra em dezembro

As empresas que beneficiam do apoio à retoma progressiva, a medida que veio substituir o lay-off simplificado, vão receber um maior apoio do Estado em dezembro.

Esta flexibilização, aprovada esta sexta-feira em Conselho de Ministros, prevê que as empresas passem para o escalão imediatamente acima daquele em que se encontram, para que possam assim reduzir ainda mais o horários dos trabalhadores.

