BdP mantém adiamento por um ano para implementação da reserva de fundos próprios

O Banco de Portugal decidiu manter o adiamento por um ano do período de implementação da reserva de fundos próprios para outras instituições de importância sistémica, podendo rever esta decisão para evitar a amplificação do choque causado pela pandemia.

"O Banco de Portugal, no exercício das suas competências de autoridade macroprudencial nacional, decidiu manter a lista de grupos bancários identificados como O-SII [sigla em inglês para outras instituições de importância sistémica] e os respetivos requisitos de reserva de fundos próprios, em percentagem do montante total das posições em risco (...) e o adiamento por um ano do período de implementação gradual dessa reserva (...)", refere um comunicado do supervisor do sistema financeiro hoje divulgado.