Elidérico Viegas, da Associação Dos Hotéis E Empreendimentos Turisticos Do Algarve, diz que são precisos mais apoios para o setor do turismo no Algarve.

"Estamos à beira de uma catástrofe económica e social no Algarve", afirma.

Nos feriados do início de dezembro a procura pelos hotéis no Algarve costuma aumentar. Este ano, mais de 80% das unidades estão fechadas e as que abriram têm taxas de ocupação inferiores a 10%.