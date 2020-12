As novas tabelas de IRS foram conhecidas esta quinta-feira e há casos em que a diferença é de poucos cêntimos. Já os trabalhadores e pensionistas que recebam até 686 euros por mês vão deixar de fazer retenção na fonte.

O Ministério das Finanças garante que, com as novas tabelas, a liquidez das famílias aumenta, num total de 200 milhões de euros, mas para a maioria dos portugueses o impacto no final do mês vai ser residual.