Junta de Freguesia do Areeiro troca cabazes de Natal por vales no comércio local

As famílias mais carenciadas da freguesia, que estão referênciadas pela ação social, vão receber um bloco de talões - de 60, 80 ou 100 euros - consoante o número do agregado, e podem utilizá-los nas lojas que aderirem à iniciativa.

Os comerciantes registam as compras como fazem habitualmente. A única diferença é o modo de pagamento.

As compras podem ser feitas até à primeira semana de janeiro do próximo ano. A junta faz a troca dos vouchers pelo dinheiro assim que os comerciantes apresentarem as faturas.

As crianças não foram esquecidas, todas vão receber um voucher de 15 euros para trocar por brinquedos ou roupa também nas lojas da freguesia do Areeiro.