Plano de reestruturação da TAP aprovado em Conselho de Ministros

O plano de reestruturação da TAP foi aprovado na terça-feira à noite em Conselho de Ministros extraordinário, no Palácio Nacional da Ajuda.

O plano prevê despedimentos de cerca de 3 mil trabalhadores, cortes salariais na ordem dos 25% e redução da frota. Em troca, a companhia recebe ajudas do Estado para combater a crise causada pela pandemia no setor da aviação.

O documento tem de ser entregue até esta quinta-feira à Comissão Europeia, uma exigência de Bruxelas pelos 1.200 milhões de euros que o Estado injetou para garantir a sobrevivência da TAP durante a pandemia.

Depois de ser aprovado em Bruxelas, o Governo quer levar o documento a debate e a votação no Parlamento, como anunciou Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário da SIC, no passado domingo.

Segundo o jornal Expresso, a TAP vai precisar de financiamento público até 2024. Além dos 1.200 milhões previstos para este ano, a companhia deverá receber apoios do Estado que poderão chegar aos 1,6 mil milhões nos próximos anos, de acordo com o semanário. O valor dos novos financiamentos públicos que o Expresso apurou é menor ao que o jornal online ECO avançou: 1,8 mil milhões de euros.