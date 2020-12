Banco de Portugal alerta para entidades sem autorização para exercer atividades financeiras

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta quinta-feira para o facto de as entidades World Capital Group, World Invest Group, Weltfinanz24 e European Flow não estarem habilitadas a exercer qualquer atividade financeira em Portugal.

"O Banco de Portugal adverte que as supostas entidades a atuar sob as designações comerciais 'World Capital Group', 'World Invest Group' e 'Weltfinanz24', através, nomeadamente, das páginas de internet www.wcg24.com, https://www.wigroup24.com/ e https://weltfinanz24.com/, não se encontram habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis", indicou, em comunicado, o supervisor financeiro.