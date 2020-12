Trabalhadores da restauração de costas voltadas ao Ministério do Trabalho

Os trabalhadores da restauração e hotelaria protestaram esta quinta-feira à porta do Ministério do Trabalho, pedindo fundos de apoio separados dos destinados às entidades patronais. Afirmam que a pandemia não justifica tudo o que se passa no setor.

Os sindicatos pedem ao Governo que reconsidere quando atribui apoios às entidades patronais e às empresas e não diretamente os trabalhadores.

O Bloco de Esquerda e o PCP deslocaram-se à praça de Londres, em Lisboa, e apontaram baterias ao aumento proposto para o salário mínimo nacional.