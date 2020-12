Produção recua em outubro na zona euro e UE

A produção industrial recuou em outubro 3,8% na zona euro e 3,1% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2019, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Já na comparação com setembro, a produção industrial avançou 2,1% na zona euro e 1,9% na UE.

Segundo dados do gabinete estatístico europeu, em termos homólogos, as maiores quebras no indicador foram observadas na Irlanda (-15,5%), na Dinamarca (-9,2%) e em França (-4,3%) e os maiores avanços na Bélgica (5,4%), na Polónia (3,4%) e na Croácia (2,8%).

Face a setembro, as maiores subidas observaram-se na Bélgica (6,9%), Alemanha (3,4%) e Eslovénia (3,1%) e os principais recuos na Dinamarca (-5,8%), na Grécia (-3,0%) e na Lituânia (-1,7%).

Em Portugal, a produção industrial manteve-se estável face a outubro de 2019 e aumentou ligeiramente (0,7%) na comparação com setembro.