TAP. Sitava diz que trabalhadores foram alvo de "chacota" e vai defender emprego e salários

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) condenou esta segunda-feira a "chacota" de que têm sido alvo os trabalhadores da TAP e disse que vai defender de forma "intransigente" os postos de trabalho e os salários.

"[Foi] um final de semana onde os trabalhadores da TAP foram, em todas as rádios, jornais e televisões, o alvo predileto da chacota e da sapiência nacional, onde os jornalistas e sobretudo os ilustres comentadores foram apimentando as emissões, acabando por ter o seu epílogo com as declarações de vários senhores ministros, que por fim conferiram ao tema a necessária credibilidade", afirmou o sindicato, em comunicado enviado às redações, na sequência da apresentação do plano de reestruturação da companhia, na sexta-feira, que prevê o despedimento de 2.000 trabalhadores e reduções salariais de 25%. "Segundo os governantes, os trabalhadores da TAP andam, afinal, há anos, a roubar os portugueses. Foi, portanto, decretado neste final de semana que os trabalhadores da TAP vão passar a ser uma espécie de sem-abrigo a quem os 'contribuintes portugueses', por especial favor, vão pagar um salário, que, por isso, tem de ser pequenino, porque quanto maior for, mais os portugueses têm que pagar", acrescentou o Sitava.