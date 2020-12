Conflito entre operadores de telecomunicações e a ANACOM sobre leilão do 5G

A implementação da rede 5G em Portugal corre o risco de ser adiada, por causa do conflito entre os operadores de telecomunicações e a Anacom.

A Vodafone, a NOS e a Altice avançaram com providências cautelares contra o regulador para suspender as regras do leilão.

A Apritel, associação que representa os operadores históricos, diz que o principal problema são as regras relativas à entrada de um novo operador no mercado nacional, que poderá utilizar as redes dos operadores já instalados, através do roaming nacional, por um período de 10 anos.

A ANACOM rejeita esta crítica e diz que há necessidades de investimento que são obrigatórias para quem entrar no mercado. Além disso, os novos entrantes terão de pagar para usar essas redes.

Mas os operadores consideram esta imposição ilegal, falam em expropriação de rede e alertam para a possibilidade de investirem menos, o que agravaria as desigualdades na cobertura no país.

Os preços das telecomunicações em Portugal é outra das questões que tem motivado a discórdia entre os operadores e o regulador.

A ANACOM diz que os preços têm aumentado nos últimos 10 anos. Já a Apritel propõe olhar para um estudo pedido à Deloitte.

Apesar da contestação as 3 operadoras Altice Portugal, NOS, e Vodafone confirmaram terem-se candidatado ao leilão da tecnologia de quinta geração.

A atribuição de licenças em Portugal está prevista para os primeiros 3 meses do próximo ano.