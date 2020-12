Os pedidos de dinheiro aos bancos e instituições de crédito abrandaram no mês passado. As maiores descidas verificam-se nos empréstimos para compra de carro e fins pessoais.

Em sentido contrário, a utilização do cartão e de pagamentos com saldo bancário negativo para aceder ao crédito continuaram a aumentar em outubro. Foram mais dois milhões de euros do que no mês anterior, uma subida de 2,4%.