Preço da eletricidade no mercado regulado desce 0,6% em 2021

O preço da eletricidade para os clientes finais em baixa tensão vai descer 0,6% para o ano, anunciou esta terça-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), depois de em outubro ter proposto que as tarifas ficassem inalteradas.

Em comunicado, o regulador adiantou que "para os consumidores que permaneçam no mercado regulado (cerca de 5% do consumo total e menos de 1 milhão de clientes) ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada, a variação das tarifas de venda a clientes finais em baixa tensão normal (BTN) é de -0,6%".

Segundo a ERSE, "a variação apresentada é relativa ao preço médio de 2020, integrando a revisão em baixa da tarifa de energia em abril de 2020, no valor de 5 euros por MWh [megawatts/hora], e que se refletiu numa redução da tarifa transitória de venda a clientes finais a vigorar até dezembro deste ano", lê-se na mesma nota.

Por outro lado, a proposta de variação entre 2020 e 2021 "das tarifas de venda a clientes finais pagas pelos clientes das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira é de -0,6% e -1,4%, respetivamente", indicou o regulador.

A ERSE recordou ainda que "os consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais", segundo estabelecido por um despacho do Governo.

O regulador deu ainda conta da evolução das tarifas de acesso às redes, que são "pagas por todos os consumidores pela utilização das infraestruturas de redes e estão incluídas nas tarifas de venda a clientes finais, quer dos comercializadores de último recurso, quer dos comercializadores em mercado, condicionando os preços finais pagos pelos consumidores".

Neste caso, o impacto médio das tarifas na fatura final dos consumidores do mercado liberalizado irá variar em 2021, "entre 0%, para os níveis de tensão muito alta tensão (MAT), alta tensão (AT) e média tensão (MT), e 3,6%, para os fornecimentos em BTN", segundo a ERSE.

"As variações nas tarifas de acesso às redes evidenciarão, assim, em 5 anos (2017-2021), uma redução acumulada de -9,3% (MAT, AT e MT), de -3,8% (Baixa Tensão Especial) e de -10,2% (BTN)", segundo o regulador do setor energético.

De acordo com a ERSE, no próximo ano "o acréscimo da tarifa de acesso às redes em baixa tensão decorre essencialmente de um acréscimo de 6,2% na tarifa de Uso Global do Sistema", sendo que "também a diminuição da procura de energia elétrica, em 2020, agrava o efeito do aumento de custos por unidade de energia fornecida".

Além disso, "o exercício tarifário procurou não comprometer a sustentabilidade económica do Sistema Elétrico Nacional (SEN) e das tarifas dos anos subsequentes, contendo o valor da dívida no final do ano de 2021 igual ao perspetivado no final de 2020", lê-se na mesma nota.

Estas tarifas entram em vigor a 01 de janeiro de 2021.