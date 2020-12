NOS emite 100M€ em linha de financiamento sustentável

A NOS anunciou hoje que vai fazer a primeira emissão de uma linha de financiamento sustentável de operador de telecomunicações em Portugal, no montante de 100 milhões de euros e com maturidade em 2026, emitida pelo BBVA.

"Com esta operação, a NOS liga de forma tangível uma parte do seu custo de financiamento ao seu desempenho ao nível da Sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da organização, em atingir metas 'best in class' em indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)", refere a NOS, em comunicado.