Atividade económica diminuiu no início de novembro

A atividade económica em Portugal diminuiu bastante no início de novembro, mas voltou a recuperar na última semana desse mês.



Em destaque na rubrica "Economia numa Imagem", do site do Banco de Portugal, está o gráfico que espelha o comportamento diário da atividade económica em Portugal.

Depois de um período muito negativo, entre março e finais de maio, a partir do início de junho é possível perceber uma curva ascendente, coincidente com alguma retoma, mas a partir do início de novembro a curva volta a descer.

A atividade económica voltou, assim, a diminuir de forma acentuada no início do mês passado com a declaração do novo estado de emergência e imposição de novas restrições. No entanto, observou-se uma recuperação parcial no final de novembro.