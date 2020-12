Daqui a 30 anos, portugueses podem ter de trabalhar mais oito anos até à reforma

Daqui a 30 anos, os portugueses poderão ter de trabalhar mais oito anos até à reforma para manter o equilíbrio entre a população ativa e o resto da população, se nada mudar.

A conclusão é de um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, tendo em conta os indicadores atuais. A OCDE sublinha que é a única forma de manter o equilíbrio e manter o sistema a funcionar.

Segundo as previsões da OCDE, daqui a 30 anos mais de metade da população dos países membros poderá ter mais de 65 anos.

Neste momento, Portugal é o quinto país com a população mais envelhecida e em 2050 só estão em situação pior a Coreia e o Japão. A seguir a Portugal, estarão numa situação delicada também a Itália e a Grécia.

A idade da reforma em Portugal é uma das que mais tem subido no quadro da OCDE. Nas últimas décadas, já subiu cinco anos. A taxa de fertilidade continua baixa e a riqueza criada pelo país per capita deverá cair 15% até 2050. Ou seja, seremos cada vez menos portugueses a trabalhar e a gerar cada vez menos riqueza.

A OCDE apresenta como soluções tornar a economia mais produtiva, aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho e dar cada vez mais formação aos trabalhadores com mais idade, em vez de os tentar retirar do mercado de trabalho antes do tempo.

