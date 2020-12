As contas do Estado melhoraram no terceiro trimestre deste ano, segundo os últimos dados divulgados pelo INE.

Este é o primeiro sinal de recuperação após a contração recorde devido à pandemia.

Já a taxa de poupança das famílias cresceu em 0,3 pontos percentuais para 10,8% do rendimento disponível, graças ao aumento do rendimento e da variação nula da despesa de consumo, menos 3,5% no trimestre anterior.