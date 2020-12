Inflação negativa congelou quase todos os preços para 2021

Ao contrário dos anos anteriores, não se esperam grandes aumentos com o ano novo. Em alguns casos os preços vão descer e os rendimentos mais baixos vão aumentar.

As rendas de casa e de espaços comerciais não vão sofrer alterações. O preço das portagens também não vai aumentar. Pelo contrário, nas autoestradas A22, A23, A24 e A25 vão ter descontos já em janeiro entre os 50 e os 75%. A partir do Verão os descontos alargam-se a outras auto-estradas.

Os transportes públicos também não vão ter aumentos, à exceção do Alfa Pendular da CP que aumenta meio por cento.

A eletricidade vai baixar 0,6% mas apenas no mercado regulado.

Já os empresários do setor do pão avisam que os preços devem aumentar, não por causa da matéria-prima, mas sobretudo devido ao aumento do salário mínimo, que sobe 30 euros, para os 665 euros por mês.

As tabelas de retenção na fonte também foram alteradas. Muitas pessoas vão receber mais todos os meses, mas o reembolso do IRS no ano que vem também vai ser menor.