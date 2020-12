Autoridade Tributária vai analisar contrato de venda de barragens em Trás-os-Montes

A Autoridade Tributária vai analisar o contrato da venda de seis barragens da EDP por 2.200 milhões de euros para saber se há direito à cobrança de imposto reclamado pela região do Douro Internacional.

Entretanto, o ministro do Ambiente já garantiu um pacote de investimentos como forma de compensar a região pelo impacto das barragens.

O negócio

A venda de seis barragens nos rios Douro, Sabor e Tua à francesa Engie foi concretizada há duas semanas. O negócio rendeu à EDP 2.200 milhões de euros. Perante dúvidas levantadas em relação aos impostos devidos pela transação, o ministro do Ambiente garante total transparência.

Para esclarecer todas as dúvidas, o ministro do Ambiente reuniu com os autarcas dos municípios onde as barragens se localizam.

Essa reunião no âmbito de um grupo de trabalho, com vários organismos da administração pública, tem agora a missão de planear uma série de investimentos para a região, sobretudo do Douro Superior, que nunca foi compensada pelos impactos das barragens.

O PSD e o Bloco de Esquerda já pediram a audição no Parlamento do ministro do Ambiente para esclarecer o processo da venda das barragens.