PAN quer ouvir Centeno, Carlos Costa e Rui Pinto sobre o Novo Banco

O PAN entregou esta segunda-feira no Parlamento uma lista com 32 entidades que quer ouvir na comissão de inquérito ao Novo Branco.

Nesta lista constam os nomes do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, a ex-ministra das Finanças do Governo de Passos Coelho, Maria Luísa Albuquerque, e Carlos Costa, ex-governador do Banco De Portugal.

O partido Pessoas-Animais-Natureza pede também uma audiência com o pirata informático Rui Pinto no âmbito das perdas do BES-Angola.

Os grupos parlamentares têm até esta segunda-feira para entregar os requerimentos com lista dos documentos a que pretendem aceder e de audições a solicitar.