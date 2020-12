Mário Centeno avisa que em 2021 não há espaço para erros no Novo Banco

A poucos dias do final do ano, Mário Centeno deixa um aviso para 2021: uma decisão sobre o Novo Banco pode ter um preço elevado. O Governador do Banco de Portugal considera que Portugal não pode repetir o erro de não consolidar o sistema financeiro.

Entre recuos e avanços, o travão a mais transferências para o Novo Banco foi em frente. E foi um dos “sinais” que Mário Centeno considera preocupantes para o ano que aí vem e para o futuro das contas portuguesas.

"Portugal decidiu jogar um papel diferente nas últimas semanas de 2020. A continuar, 2021 e os anos seguintes, pagarão... um preço elevado", escreveu para a revista especial do Expresso Turning Points.

O antigo ministro das Finanças sublinha que a exigência recai sobre 2021 e que não há espaço para o erro. Lembra ainda que é preciso antecipar um aumento nas perdas do crédito, consolidando o sistema bancário que, para o Governador do Banco de Portugal, continua a enfrentar problemas de rentabilidade.