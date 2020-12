As agências de viagens ainda estão a receber reservas para a passagem de ano. A Madeira e os Açores são os destinos mais procurados, mas em comparação com o ano passado, o setor regista quebras que rondam os 90%.

A poucos dias do início do novo ano, ainda há quem esteja a fazer reservas de última hora para viajar. Viajar dentro do país tem sido a opção de muitos portugueses.