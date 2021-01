Em Portugal, as mulheres ganham menos do que os homens e ocupam muito menos cargos de topo nas empresas.

É a conclusão de um estudo que abrange 55 empresas, oito delas integram o PSI-20, o grupo das maiores empresas cotadas em bolsa.

O estudo conclui que 85% dos cargos são ocupados por homens, mesmo com uma lei em vigor que obriga a uma quota de 1/3 de mulheres nos órgãos de administração. Quando ocupam cargos na administração, as mulheres ganham, em média, menos 20% do que os homens.