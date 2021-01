Bruxelas multa seis empresas de videojogos em 7,8 M€ por bloqueio geográfico

A Comissão Europeia aplicou esta quarta-feira uma multa de 7,8 milhões de euros a seis empresas de jogos de vídeo para computador por práticas de bloqueio geográfico, contra as regras concorrenciais da União Europeia (UE).

Em comunicado, o executivo comunitário precisa que em causa está a empresa norte-americana Valve, proprietária da plataforma de jogos 'online' para computador "Steam", e cinco editoras (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax).

"A Valve e as editoras restringiram as vendas transfronteiriças de certos jogos de vídeo para computador com base na localização geográfica dos utilizadores no Espaço Económico Europeu, entrando nas chamadas práticas de bloqueio geográfico", refere a instituição na nota de imprensa.