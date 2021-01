Conselho de Ministros aprova aumentos salariais da função pública

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que atualiza a base remuneratória da administração pública em 20 euros, para 665 euros, e que aumenta em 10 euros os salários dos três níveis seguintes (até 791,91 euros).

"Foi aprovado o decreto-lei que estabelece a atualização da base remuneratória da Administração Pública e o valor do montante pecuniário correspondente aos níveis 5, 6 e 7 da tabela remuneratória única", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.