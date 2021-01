Presidência da UE. Ministros da Agricultura e das Pescas presidem a reuniões com homólogos

Os ministros da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, presidem hoje aos respetivos conselhos informais com os homólogos da União Europeia (UE), em formato de videoconferência devido à pandemia de covid-19.

A agenda das Pescas é dominada pelo lançar das negociações entre Bruxelas, conduzidas pela Comissão Europeia, e o Reino Unido para chegar a um acordo sobre os totais admissíveis de capturas e respetivas quotas nacionais para as unidades populacionais partilhadas.

Segundo fonte diplomática, os vários Estados-membros vão indicar as respetivas prioridades, dando orientação para as negociações entre Bruxelas e Londres.

No que respeita à Agricultura, a reunião será em grande parte dedicada a debater a nova Política Agrícola Comum (PAC 2021-2027), estando na agenda os planos estratégicos que cada Estado-membro deve apresentar à Comissão e o novo modelo de prestação da PAC, que confere aos Estados-membros mais responsabilidade na definição das prioridades nacionais e tem ênfase nos resultados.

Este novo modelo de prestação só entrará em vigor em 2023, estando vigentes desde 01 de janeiro regras transitórias que permitem, entre outras medidas, a manutenção do pagamento das ajudas aos agricultores.