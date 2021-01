Aumento de beneficiários do RSI. Mais de 10 mil pessoas receberam o apoio em 2020

Em 2020, o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção aumentou em quase todas as regiões do país à exceção de Aveiro, Porto e Açores, onde até houve uma descida.

Mais de 10 mil pessoas receberam o Rendimento Social de Inserção em comparação com o ano anterior. A maioria dos beneficiários deste apoio, que visa ajudar quem se encontra em extrema pobreza, são mulheres e menores de idade.

O maior aumento foi registado em Lisboa, Setúbal e Faro. No entanto, as três zonas - Aveiro, Porto e Açores - onde o rendimento social de inserção diminui fazem parte das cinco zonas do país onde mais pessoas recebem RSI.

Do número total de beneficiários em 2020, mais de 68 mil tinham menos de 18 anos.