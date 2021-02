Venda de carros elétricos na Europa duplicou em 2020

As vendas de carros elétricos na Europa duplicaram em 2020, enquanto as de veículos híbridos recarregáveis triplicaram, de acordo com os números publicados hoje pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA, na sigla em inglês).

No ano passado, venderam-se 538.772 viaturas elétricas, além de 507.059 híbridos, com um claro aumento das vendas no quarto trimestre.

Num ano em que a venda de automóveis na Europa registou uma queda sem precedentes (23,7%), devido à pandemia, a venda de veículos elétricos e híbridos ultrapassou pela primeira vez a de carros movidos a gasóleo no quatro trimestre, com mais de 900.000 viaturas vendidas.

"Após o efeito sem precedentes da covid-19 na venda de automóveis, as medidas governamentais para estimular a procura têm sido dirigidas principalmente para os automóveis com energias alternativas, acelerando a procura de veículos com baixas emissões", disse a ACEA, em comunicado.

Em particular, a Alemanha, Itália e França viram as suas vendas de automóveis elétricos disparar.

No quarto trimestre, a venda de veículos a gasolina caiu 33,7%, para 1,2 milhões de unidades (40,6% de quota de mercado), e a de veículos a gasóleo baixou 23%, para 731.000 unidades (24,5% do mercado).

Em 2020, a venda de automóveis elétricos aumentou 216,9%, para 248.000 unidades, a de híbridos recarregáveis 331%, para 227.000 unidades, enquanto os híbridos não recarregáveis cresceram 104,7%, para 435.000 unidades. A procura de veículos com outras energias (GPL, E85 e gás natural) subiu 19,6%, para 70.000 unidades.

Durante todo o ano de 2020, os carros a gasolina representaram 47% das vendas, gasóleo 28%, híbridos 11,9%, híbridos elétricos e recarregáveis 10,5% e outras energias 2,1%.