Receitas de jogos online subiram 30 milhões de euros no 3.º trimestre de 2020

O confinamento e a procura de rendimento extra fizeram disparar as apostas em jogos pela internet. No último trimestre de 2020, as receitas dos jogos online aumentaram 30 milhões de euros.

Os dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos mostram que entre julho e setembro de 2020, em comparação com 2019, houve um aumento significativo do número de novos jogadores online. De 149 mil para quase 157 mil.

As receitas brutas aumentaram mais de 30 milhões de euros.

À semelhança do jogo online, o gaming também disparou com o confinamento. Ao contrário do que possa parecer, a média de idades dos jogadores ronda os 35 anos. E, nestes casos, não se trata tanto de questões financeiras.

Este setor faturou só no último ano mais de 180 mil milhões de euros em todo o mundo.