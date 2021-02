Apoio Extraordinário ao Rendimento. Linha Segurança Social disponível este sábado

A Linha Segurança Social está disponível, de forma excecional, este sábado, para responder às dúvidas sobre o Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores.

O prazo para os trabalhadores sem proteção social pedirem esta ajuda relativa a janeiro foi prolongado até à próxima sexta-feira.

O pedido é feito através do site da Segurança Social Direta.

A linha telefónica para esclarecimentos - 300 502 502 - vai estar disponível este sábado entre as 09:00 e as 18:00.

QUEM PODE PEDIR?

São abrangidos por este apoio extraordinário ao rendimento os trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes, trabalhadores de serviço doméstico, membros de órgãos estatutários, ou seja, os sócios gerentes, empresários em nome individual, estagiários e trabalhadores informais

A prestação tem de ser pedida mensalmente e pode durar entre seis meses a um ano. A nível de valores, vai de 50 euros e 501,16 euros, em função da quebra de rendimentos registada em 2020, face ao declarado em 2019.

QUAIS AS CONDIÇÕES?

Para beneficiar do novo apoio extraordinário ao rendimento, tem de declarar todo o património que detém, onde se inclui o saldo bancário em 31 de dezembro do ano passado. Cinco por cento desse valor é considerado rendimento e entra para as contas da prestação a receber.

As condições de acesso merecem a crítica da Ordem dos Contabilistas certificados, até porque algumas das informações pedidas ainda não estão disponíveis.

O apoio extraordinário obriga, nos casos de carreiras contributivas muito curtas, a uma vinculação na Segurança Social por um período de 30 meses e não é acumulável com outros apoios sociais ou outras prestações covid.

COMO PODE PEDIR ESTE APOIO?

O formulário está disponível no site da Segurança Social Direta.