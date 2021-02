Bloco de Esquerda quer prolongamento das prestações de desemprego

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defende que as prestações de desemprego devem ser prolongadas durante toda a pandemia e não apenas por seis meses.

“A quantidade de mães, sobretudo famílias monoparentais, que perderam o emprego (…) há meses que não têm nenhum apoio, é seguramente das matérias que mais devem envergonhar o país”.

Taxa de desemprego em Portugal em 2020 fixou-se em 6,8%

A taxa de desemprego em Portugal em 2020 fixou-se em 6,8%, mais 0,3 pontos percentuais do que em 2019 mas abaixo de todas as previsões, referem os dados do INE.

A taxa de desemprego foi 6,8%, tendo aumentado 0,3 p.p. relativamente a 2019, enquanto a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 13,9%, 1,2 p.p. acima da do ano anterior.

A população empregada foi estimada em 4 814,1 mil pessoas e diminuiu 2,0% (99,0 mil) em relação ao ano transato. Já a população desempregada, 350,9 mil pessoas, aumentou 3,4% (11,4 mil) em relação àquele período.

No que se refere aos dados do 4.º trimestre de 2020, a taxa ficou em 7,1%, menos 0,7 pontos percentuais do que os 7,8% registados no trimestre anterior, mas 0,4 pontos percentuais acima dos 6,5% registados no último trimestre de 2019.

"No 4.º trimestre de 2020 a taxa de desemprego foi estimada em 7,1%, valor inferior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre anterior e superior em 0,4 p.p. ao do trimestre homólogo de 2019".

O desemprego afetou 373,2 mil pessoas no último trimestre do ano passado. É entre os jovens que o desemprego mais se sente: 22,6 % dos desempregados registados em 2020 estão na faixa etária entre os 15 e os 24 anos.