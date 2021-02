Covid-19. "Com as moratórias vamos empurrando os problemas com a barriga"

O economista Luís Aguiar-Conraria lembrou, na Edição da Noite, que há empresas fechadas, pessoas desempregadas e um setor da cultura afetado, por causa do confinamento para travar a pandemia.

"Temos uma economia a meio gás que vai agravar a crise", disse.

O especialista defendeu que a readaptação das moratórias de crédito vão trazer algum alívio. No entanto, defendeu que, com as moratórias, o país vai "empurrando os problemas com a barriga".

Acrescenta também que está a adiar o problema, em vez de o resolver, uma vez que "nalgum momento estas moratórias vão ter que ser pagas".

"O problema só fica resolvido quando a economia passar e voltarmos a crescer", afirmou o economista Luís Aguiar-Conraria, no entanto, acredita que os governantes, incluindo Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, "saberão ajustar as medidas às necessidades".

As moratórias de crédito deverão ser novamente adaptadas em função da pandemia. Mesmo sem uma decisão final, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, afirmou que o sistema financeiro será um pilar de apoio, através de medidas, no momento de grande crise.