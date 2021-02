Ministro das Finanças nega que Governo tenha poupado nos apoios às famílias

O ministro das Finanças nega que o Governo tenha poupado nos apoios a empresas e famílias em contexto da pandemia de covid-19. João Leão defende que o Governo gastou o necessário. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, garante que os apoios às empresas vão manter-se "custe o que custar".

Lay-off: a medida mais cara de sempre

O 'lay-off' simplificado e a perda de receita do IVA durante o confinamento podem custar cerca de 600 milhões de euros (ME) por mês aos cofres do Estado, de acordo com fonte do Ministério das Finanças.

Em todo o confinamento, "a medida mais cara é sempre a medida do 'lay-off'", cujos custos mensais rondam "os 200 ou 300 milhões de euros", segundo as contas das Finanças, que apontam que 250 mil trabalhadores já foram abrangidos pela medida.

No total do ano passado, de acordo com a Direção-Geral do Orçamento (DGO), o 'lay-off' custou ao Estado 823,2 milhões de euros, despesa a que se somaram outras complementares na Segurança Social, como o apoio à família (82,9 ME), aos trabalhadores independentes (280 ME), à retoma progressiva (158,7 ME) ou o complemento de estabilização para os trabalhadores em 'lay-off' (58,3).

Prazo para pedir novo apoio social prolongado até dia 19 de fevereiro

O prazo para os trabalhadores sem proteção social pedirem o novo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT), relativo ao mês de janeiro, foi prolongado até ao dia 19, indicou o Instituto da Segurança Social.

O requerimento, que é efetuado através do site da Segurança Social Direta, está disponível desde 8 de fevereiro para a generalidade das situações, mas para os beneficiários do subsídio social de desemprego já cessado o prazo arrancou apenas dia 10.

Inicialmente, o prazo relativo ao apoio de janeiro terminava dia 14 de fevereiro.